Только что стало известно о том, что девятиклассник с ножом напал на сотрудников школы в Ростовской области.
СРОЧНО: Школьник с ножом напал на школу в Ростовской области, есть раненые
Комментарии
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лл
лина любимцева
Психическим заболеванием страдает? А это точно? ИЛИ ЗАТРАВИЛИ РЕБЕНКА?!! Тем более подросток... Они в этом возрасте весьма странные!! Нужно с ними быть крайне осмотрительными и внимательными. И не приведи обижать... Вспыхивают, как порох.... Пусть разберутся, что там происходит в школе? ЛЕГЧЕ ВСЕГО объявить ребенка психбольным и концы "в воду"...
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15 час.
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