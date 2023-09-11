СРОЧНО: Школьник с ножом напал на школу в Ростовской области, есть раненые

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лина любимцева

Психическим заболеванием страдает? А это точно? ИЛИ ЗАТРАВИЛИ РЕБЕНКА?!! Тем более подросток... Они в этом возрасте весьма странные!! Нужно с ними быть крайне осмотрительными и внимательными. И не приведи обижать... Вспыхивают, как порох.... Пусть разберутся, что там происходит в школе? ЛЕГЧЕ ВСЕГО объявить ребенка психбольным и концы "в воду"...