Русская весна

115 423 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Житель Империи
    А в следующем году собрался ехать в Москву, может как бы в шутку арестовать его?Президент Бразили...
  • Mark Kapustin
    Собаке собачья смерть.Что посеял, то и ...
  • Модест
    Амбициозные планы, но вы, ребята, увязли в америке, где храните своё золото и деньги. Так шо, съесть-то он съест, да ...«Не хочу умереть ...

СРОЧНО: Школьник с ножом напал на школу в Ростовской области, есть раненые

СРОЧНО: Школьник с ножом напал на школу в Ростовской области, есть раненые

Только что стало известно о том, что девятиклассник с ножом напал на сотрудников школы в Ростовской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Психическим заболеванием страдает? А это точно? ИЛИ ЗАТРАВИЛИ РЕБЕНКА?!! Тем более подросток... Они в этом возрасте весьма странные!! Нужно с ними быть крайне осмотрительными и внимательными. И не приведи обижать... Вспыхивают, как порох.... Пусть разберутся, что там происходит в школе? ЛЕГЧЕ ВСЕГО объявить ребенка психбольным и концы &quot;в воду&quot;...
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх