На автора канала "Неформал" возбудили дело о совращении несовершеннолетних

Unsplash/Christian Wiediger Автора YouTube-канала "Неформал" Евгения Егорова задержали в рамках уголовного дела о развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.
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