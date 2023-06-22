Военное обозрение

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Запад теряет страх перед ядерной войной

Запад теряет страх перед ядерной войной

Псы войны Сложностей с преодолением красных линий у Запада становится все меньше. Справедливости ради поставки натовских танков, которые выставляли страшной пощечиной России, оказались не столь критичным преступлением.

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