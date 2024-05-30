Задача имеет два решения. Какое выберут?

Владимир Козлов И не пускать в РФ и не давать гражданство африканцам, которых тоже уже приезжают и устраиваются на работу. Пусть приезжают либо по туристической визе либо вахтовым методом. Соответственно без семей и родственников. Сыты уже понаехавшими, никак не выдворить.

Валера Морозов А что Затулин все решает? Значит, дядю поставить на место. Он давно не то говорит и не то делает…