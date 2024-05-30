Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 352 подписчика

Задача имеет два решения. Какое выберут?

Задача имеет два решения. Какое выберут?

На портале "Многонационал" вышло видео. Ваххабиты из города Куляб, Таджикистан выпустили обращение, адресованное властям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Козлов
И не пускать в РФ и не давать гражданство африканцам, которых тоже уже приезжают и устраиваются на работу. Пусть приезжают либо по туристической визе либо вахтовым методом. Соответственно без семей и родственников. Сыты уже понаехавшими, никак не выдворить.
Ответить
6 час.
Валера Морозов
А что Затулин все решает? Значит, дядю поставить на место. Он давно не то говорит и не то делает…
Ответить
4 час.
Александр Зиборов
Интересно, какие деньги сейчас в карманах эти молодцов - доллары, рубли или сомони?.. Станут ясны глубинные мотивы заявления.
Ответить
42 мин.

Картина дня

наверх