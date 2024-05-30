На портале "Многонационал" вышло видео. Ваххабиты из города Куляб, Таджикистан выпустили обращение, адресованное властям.
Задача имеет два решения. Какое выберут?
Комментарии
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Владимир Козлов
И не пускать в РФ и не давать гражданство африканцам, которых тоже уже приезжают и устраиваются на работу. Пусть приезжают либо по туристической визе либо вахтовым методом. Соответственно без семей и родственников. Сыты уже понаехавшими, никак не выдворить.
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6 час.
Валера Морозов
А что Затулин все решает? Значит, дядю поставить на место. Он давно не то говорит и не то делает…
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4 час.
Александр Зиборов
Интересно, какие деньги сейчас в карманах эти молодцов - доллары, рубли или сомони?.. Станут ясны глубинные мотивы заявления.
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42 мин.
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