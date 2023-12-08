Научиться программировать с нуля — это реально?

Подробная инструкция, которая поможет вам писать хороший код.Как научиться программировать с нуля1. Самостоятельно Если вы обладаете железной силой воли и горите желанием стать программистом, то можете добиться своей цели с помощью самообразования.
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