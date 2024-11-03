Кланы, кравшие у России в эпоху Чубайса, могут лишиться в России всего

фарид сабиров

Со дня на день выдуманный праздник , единства ??? С кем НАРОДУ единяться , с казнокрадами , коррупцией , жульем всех мастей кто присосался к казне благодаря родственникам у власти ??? Да для меня было бы истинным счастьем , если их начнут пачками , как в Китае , расстреливать. А единяться с ними это себя позорить. Они грабят не только меня пенсионера , детей и внуков моих , будущее поколение. Им только смерть.