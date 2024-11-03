Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Михаил Е
    Надежды в 90-х остались (романтика, мать её). Сейчас у нас стабильная безнадёга.Куда бежим?
  • Алекс Архипов
    Детей мигрантов вообще не должно быть в наших школах. Пусть у себя учатся. Не за наши деньги.Хотел жить в Росс...
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    Вот и выслать нахрен всех Узбеков из России! Поможем Узбекистану малограмотными и наглыми узбеками !!Хотел жить в Росс...

Кланы, кравшие у России в эпоху Чубайса, могут лишиться в России всего

Кланы, кравшие у России в эпоху Чубайса, могут лишиться в России всего

Bulkin Sergey/news.ru/Globallookpress Конституционный суд России разрешил бороться с коррупцией бессрочно, отменив сроки исковой данности по этим делам.

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Комментарии
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фарид сабиров
Со дня на день выдуманный праздник , единства ??? С кем НАРОДУ единяться , с казнокрадами , коррупцией , жульем всех мастей кто присосался к казне благодаря родственникам у власти ??? Да для меня было бы истинным счастьем , если их начнут пачками , как в Китае , расстреливать. А единяться с ними это себя позорить. Они грабят не только меня пенсионера , детей и внуков моих , будущее поколение. Им только смерть.
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3 час.
АС
Анатолий Страшко
Подбросили здесь жвачку, вот и жуют. А Васька слушает, да ухмыляется, сидя где-нибудь в Майами. Так как ограбили людей в России - уму непостижимо. Всё было наше, а потом в мгновение стало чьим-то. При чём на &quot;законном&quot; основании. А законы эти тут кто-то написал под диктовку Запада. Но даже Запад опешил, увидев, что началось в России.
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1 час.
Александр Клишин
Израиль не разрешит. Да и тогда придется квартиры и землю взад сдавать.
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