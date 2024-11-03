Bulkin Sergey/news.ru/Globallookpress Конституционный суд России разрешил бороться с коррупцией бессрочно, отменив сроки исковой данности по этим делам.
Кланы, кравшие у России в эпоху Чубайса, могут лишиться в России всего
Комментарии
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фарид сабиров
Со дня на день выдуманный праздник , единства ??? С кем НАРОДУ единяться , с казнокрадами , коррупцией , жульем всех мастей кто присосался к казне благодаря родственникам у власти ??? Да для меня было бы истинным счастьем , если их начнут пачками , как в Китае , расстреливать. А единяться с ними это себя позорить. Они грабят не только меня пенсионера , детей и внуков моих , будущее поколение. Им только смерть.
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3 час.
АС
Анатолий Страшко
Подбросили здесь жвачку, вот и жуют. А Васька слушает, да ухмыляется, сидя где-нибудь в Майами. Так как ограбили людей в России - уму непостижимо. Всё было наше, а потом в мгновение стало чьим-то. При чём на "законном" основании. А законы эти тут кто-то написал под диктовку Запада. Но даже Запад опешил, увидев, что началось в России.
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1 час.
Александр Клишин
Израиль не разрешит. Да и тогда придется квартиры и землю взад сдавать.
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28 мин.
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