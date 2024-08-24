Вчера Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга снял с выборов Савву Федосеева, удовлетворив иск представителя узбекской диаспоры и кандидата от «Единой России» Равшанбека Курбанова.
В Санкт-Петербурге узбекская диаспора с «Единой Россией» добились снятия с муниципальных выборов кандидата от «Русского движения»
Комментарии
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Алексей Сафронов
Во многом соглашусь с вами, но надо до конца быть честным в столь важных вопросах и давайте не забывать ,что именно при Путине долгое время, причем уверенно хозяйничал чубайс и ему подобные "патриоты" России. И что??? Несмотря на огромное доверие народа и огромные возможности государства, наш уважаемый ВВП и пальцем не повел в сторону тех, кто не только на слуху, но и тех кто с не меньшим усердием чем ельцин-явлинские "птенцы" грабили и позор ли Россию? Вот потому то автор статьи прав, задавая совершенно справедливые и очень важные вопросы тем, кто сегодня находиться у власти и не только в Питере.
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7 час.
Игорь Максаков
Если вы вместе начинали свою трудовую деятельность и были тогда ещё не погрешимы ни в чём, то наверно какие-то дружеские отношения отношения всё таки имелись, а потом люди со временем изменились, кто направо пошёл, а кто налево, просто Путин видимо порядочный человек и не может вот так всё сразу порвать, а даёт этим "друзьям" выбор, или со мной, или от меня подальше. Ну, те, кто подальше выбирают деньги, которые смандили у России и вывезли за бугор, а потом и сами туда же на чужбину. Второй раз, Путин просто размажет их по стенке, потому, как лимит порядочности в некоторых случаях тоже исчерпаем, оказывается. Пусть молятся на Путина, что он их не тронул, но всё может изменится сей момент.
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4 час.
Alex Nемо
Ну за то что вы представились кто вы такой спасибо. Но я не припомню чтобы мы пили на брудершафт или хотя бы служили вместе. Так что хамите тем с кем вы воспитывались, а не незнакомым людям. Не вам мне указывать где, что и как я пишу. Не доросли и вряд ли дорастёте до моего уровня.
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3 час.
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