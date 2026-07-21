Иностранцев начнут выдворять из РФ за дискриминацию и нарушения прав человека

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Госдума приняла в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволяют выдворять из России иностранных граждан и лиц без гражданства за дискриминацию, нарушение отдельных прав человека и неповиновение законным требованиям сотрудников пограничных органов.