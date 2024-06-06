Набиуллина подчеркнула важность восстановления доверия на рынке капитала

Участники сессии ПМЭФ “Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" обсудили тему акций “Макфы” и Соликамского завода, в частности, Гражданского кодекса, который запрещает истребование бумаг, приобретенных на организованных торгах, и доверия частных инвесторов.