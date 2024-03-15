В РФ ведется работа по созданию специальности для операторов FPV-дронов

Развитие технологий в сфере БПЛА и опыт спецоперации на Украине может привести к появлению в России перечня новых военно-учетных специальностей (ВУС), заявил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии