В РФ ведется работа по созданию специальности для операторов FPV-дронов

Развитие технологий в сфере БПЛА и опыт спецоперации на Украине может привести к появлению в России перечня новых военно-учетных специальностей (ВУС), заявил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.