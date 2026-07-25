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NewsOne

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Россия бьёт по объектам, Украина по нервам россиян. Пора менять правила войны

Россия бьёт по объектам, Украина по нервам россиян. Пора менять правила войны

Скажу честно, меня крайне удивляют популярные нынче разговоры об экономических потерях Украины, понесённых вследствие недавних ударов ВКС по украинским портам, ведущиеся в российском информпространстве на фоне атак ВСУ по складам Wildberries и другим объектам гражданской инфраструктуры РФ.

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Комментарии
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Стефания Новак
Россия убивают, а запад ни причем? Пора менять курс наших ракет с Украина на европу! Они подстрекатели , они посылают ракеты  и пора привлечь ракеты и на америку! Они нем не друзья, они хитрые и подлые . Не понимаю почему мы с ними еще хотим вести переговоры????????!!!!!!!!!!!!
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