Россия бьёт по объектам, Украина по нервам россиян. Пора менять правила войны

Стефания Новак

Россия убивают, а запад ни причем? Пора менять курс наших ракет с Украина на европу! Они подстрекатели , они посылают ракеты и пора привлечь ракеты и на америку! Они нем не друзья, они хитрые и подлые . Не понимаю почему мы с ними еще хотим вести переговоры????????!!!!!!!!!!!!