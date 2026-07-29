В Барнауле с 3 августа откроется ярмарка меда: где она будет и сколько продлится

С 3 по 31 августа на площади Сахарова в Барнауле будет работать ежегодная ярмарка меда. Пчеловоды со всего Алтайского края представят более 30 сортов меда и товары пчеловодства, рассказали в городской администрации.
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