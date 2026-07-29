НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТОЛК

5 подписчиков

В Барнауле с 3 августа откроется ярмарка меда: где она будет и сколько продлится

В Барнауле с 3 августа откроется ярмарка меда: где она будет и сколько продлится

С 3 по 31 августа на площади Сахарова в Барнауле будет работать ежегодная ярмарка меда. Пчеловоды со всего Алтайского края представят более 30 сортов меда и товары пчеловодства, рассказали в городской администрации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии