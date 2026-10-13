Ракетный удар по Киеву не увидела ПВО! США перестали передавать разведданные?

В Киеве серия взрывов прогремела без объявления воздушной тревоги!Баллистические ракеты не фиксировались и были замечены уже над Киевом, прогремели 6-8 взрывов.
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