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Аргументы недели

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Собака помогла найти тело женщины, пропавшей в Ромашково две недели назад

Собака помогла найти тело женщины, пропавшей в Ромашково две недели назад

17 июля 39-летняя Наталья вышла погулять со своим спаниелем возле ЖК «Ромашково» в Подмосковье. Когда женщина перестала выходить на связь, родные забили тревогу, но почти две недели о её судьбе ничего не было известно.

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