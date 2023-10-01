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Царьград

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Сломавший фонтан «Принцесса Турандот» в Москве вандал задержан

Сломавший фонтан «Принцесса Турандот» в Москве вандал задержан

Мужчина залез на скульптуру фонтана в ночь на 28 сентября.Как ранее сообщал «Царьград», фонтан «Принцесса Турандот» у театра Вахтангова стал местом паломничества неадекватных граждан, желающих испытать конструкцию на прочность, первого поймали, также задержали и второго вандала, об этом пишет тг-канал BAZA По данным источника, это был 20-летний житель Перми Эдуард Носков.

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