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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чеферин хочет, чтобы европейские клубы бойкотировали КЧМ, если Инфантино не уйдет с поста главы ФИФА. Президент УЕФА обсудит это с Аль-Хелайфи (Бен Джейкобс)

Европейские команды могут бойкотировать клубный чемпионат мира на фоне скандала вокруг  Джанни Инфантино .

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