Сотрудники российского ВПК разбирают бытовые приборы и достают из них микросхемы, чтобы с их помощью создавать ракеты «Искандер» и «Кинжал», утверждает воскресный выпуск немецкой Frankfurter Allgemeine со ссылкой на американских «экспертов».
Микросхемы для «Искандеров» и «Кинжалов» достают из быттехники — немецкая пресса
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарий Щерба
Ну , если у ГЕЙРОПЕЙЦЕВ на пару с ФАШИЗМНГТОНОМ РАКЕТЫ ЛЕТАЮТ на микросхемах из СТИРАЛЬНЫХ МАШИНОК и ПЫЛЕСОСОВ , то ФЛАГ им в РУКИ и БАРАБАН на ШЕЮ .....!!!! ИДИОТЫ ....
Ответить
6 час.
Россиянин
Господа, а ведь даже если взять миросхему от холодильника (микросхемы там нет), надо суметь перепрограммировать её для ракеты. Да так, что бы точнехонько в цель попасть. Вам до этого уровня как до Луны. Вы наверняка не знаете, что унас обыкновенная оглобля, через 5 минут несложных манипуляций с помощью топора, зубила и кувалды, может превратиться в миномет. 🙂 Поэтому вам стоит вспоминить слова бисмарка: "Никогда не воюйте с Россией". Да и вообще вам стоит поизучать историю. Там все видно, почему Россию НИКОГДА НЕ УДАСТСЯ ПОБЕДИТЬ. А просто потому что ЗАПАДЛО!!! А это, наше самое мощное оружие. Ядерная бомба и рядом не стояла.😁
Ответить
4 час.
ВВ
Владимир Власов
Дебилы, с кем воевать собрались, если у нас даже стиральные машины хохлов мочат. А если мы еще утюги да швейные машинки подключим тогда хана всей нато.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии