Микросхемы для «Искандеров» и «Кинжалов» достают из быттехники — немецкая пресса

Россиянин

Господа, а ведь даже если взять миросхему от холодильника (микросхемы там нет), надо суметь перепрограммировать её для ракеты. Да так, что бы точнехонько в цель попасть. Вам до этого уровня как до Луны. Вы наверняка не знаете, что унас обыкновенная оглобля, через 5 минут несложных манипуляций с помощью топора, зубила и кувалды, может превратиться в миномет. 🙂 Поэтому вам стоит вспоминить слова бисмарка: "Никогда не воюйте с Россией". Да и вообще вам стоит поизучать историю. Там все видно, почему Россию НИКОГДА НЕ УДАСТСЯ ПОБЕДИТЬ. А просто потому что ЗАПАДЛО!!! А это, наше самое мощное оружие. Ядерная бомба и рядом не стояла.😁