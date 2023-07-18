Русская весна

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Микросхемы для «Искандеров» и «Кинжалов» достают из быттехники — немецкая пресса

Микросхемы для «Искандеров» и «Кинжалов» достают из быттехники — немецкая пресса

Сотрудники российского ВПК разбирают бытовые приборы и достают из них микросхемы, чтобы с их помощью создавать ракеты «Искандер» и «Кинжал», утверждает воскресный выпуск немецкой Frankfurter Allgemeine со ссылкой на американских «экспертов».

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Комментарии
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Гарий Щерба
Ну , если  у  ГЕЙРОПЕЙЦЕВ  на пару с  ФАШИЗМНГТОНОМ  РАКЕТЫ ЛЕТАЮТ  на микросхемах из  СТИРАЛЬНЫХ МАШИНОК  и  ПЫЛЕСОСОВ ,  то  ФЛАГ им в  РУКИ  и  БАРАБАН  на  ШЕЮ .....!!!!  ИДИОТЫ ....
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6 час.
Россиянин
Господа, а ведь даже если взять миросхему от холодильника (микросхемы там нет), надо суметь перепрограммировать её для ракеты. Да так, что бы точнехонько в цель попасть. Вам до этого уровня как до Луны. Вы наверняка не знаете, что унас обыкновенная оглобля, через 5 минут несложных манипуляций с помощью топора, зубила и кувалды, может превратиться в миномет. 🙂 Поэтому вам стоит вспоминить слова бисмарка: &quot;Никогда не воюйте с Россией&quot;. Да и вообще вам стоит поизучать историю. Там все видно, почему Россию НИКОГДА НЕ УДАСТСЯ ПОБЕДИТЬ. А просто потому что ЗАПАДЛО!!! А это, наше самое мощное оружие. Ядерная бомба и рядом не стояла.😁
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4 час.
ВВ
Владимир Власов
Дебилы, с кем воевать собрались, если у нас даже стиральные машины хохлов мочат. А если мы еще утюги да швейные машинки подключим тогда хана всей нато.
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3 час.

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