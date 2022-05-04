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Бессонница и не только: как полнолуние влияет на человека

Бессонница и не только: как полнолуние влияет на человека

Первое полнолуние 2022 года не для всех прошло легко. Январское полнолуние известно как Волчья Луна, и считается, что его истинное значение восходит к ранним индейским племенам, которые замечали стаи оборотней, громко воющих на небо в эту дату.

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