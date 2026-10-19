Вооруженные силы Первой Литовской Республики Набор добровольцев в литовскую армию. Панемуне, Каунас, 1919 годВ 1918 году литовскую армию собирали из добровольцев и бывших офицеров Российской империи, а двадцать два года спустя она располагала пехотными дивизиями, бронетехникой и самолётами собственного производства, но в решающий момент так и не вступила в бой за сохр.
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