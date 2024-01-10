Собянин: В 2024 году завершим формирование нового дорожного каркаса Москвы

В прошлом году было построено 115 км дорог, 66 тоннелей, эстакад, мостов и 19 пешеходных переходов Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на персональном сайте подвел итоги строительства дорог в прошлом году и рассказал о планах на 2024 год.