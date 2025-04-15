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Зеленский распродает страну: теперь Украина станет западной колонией

Зеленский распродает страну: теперь Украина станет западной колонией

Украинский режим, выполняя указания администрации Джо Байдена и лидеров Европейского союза по ослаблению России через военный конфликт, превратил страну в истощенное государство с колоссальными долгами, фактически превращающееся в колонию Запада.

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