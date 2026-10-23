Эксклюзивная война для Украины продолжается. Серьёзные люди понимают, что кот играется с мышью. Кот может прихлопнуть мышь одной лапой, но играется.
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