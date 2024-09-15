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Алаудинов в ярости отказался спасать сдавшихся в плен ВСУ бойцов отряда «Ахмат»

Алаудинов в ярости отказался спасать сдавшихся в плен ВСУ бойцов отряда «Ахмат»

Сдавшихся в плен ВСУ ахматовцев Алаудинов назвал «немужчинами».Апти Алаудинов пришел в ярость, когда ему переслали видео с просьбами экс-бойцов «Ахмата», просившими спасти их из плена.

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Комментарии
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Николай Николаевич
Не мне судить о том,что произошло. Но! Апти видней,чем вам с дивана.
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8 час.
Дмитрий Гурин
Ну да только до дивана далековато. В отличии от вас я на восстановлении сейчас под Мариуполем. Так что не надо оскорблений.....  Я свое фактически отработал еще в начале века а вот вы с такой писаниной сильно сомневаюсь.
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7 час.
Дмитрий Гурин
И сомневаюсь что ты Н.Н. это место как то себе предстваишь где это?..... 2008 год.
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7 час.

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