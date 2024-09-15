Алаудинов в ярости отказался спасать сдавшихся в плен ВСУ бойцов отряда «Ахмат»

Дмитрий Гурин

Ну да только до дивана далековато. В отличии от вас я на восстановлении сейчас под Мариуполем. Так что не надо оскорблений..... Я свое фактически отработал еще в начале века а вот вы с такой писаниной сильно сомневаюсь.