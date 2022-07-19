Царьград

4 429 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел Потапов
    Эти твари ещё грозят, рожа погрози в зеркалоВ Белом доме приг...
  • Михаил
    К сожалению идиотов чрезвычайно много ,а может даже и сознательных врагов - поэтому жесткость наказания должна быть с...Реальный срок гро...
  • vasyn
    До...изделся!Дмитрий Гордон об...

США угрожают Китаю из-за поддержки России

США угрожают Китаю из-за поддержки России

Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс на своём выступлении заявил, что США вместе с многочисленными союзниками заставят Китай заплатить "высокую цену", если он будет помогать России обходить санкции или поставлять оружие, передают РИА Новости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх