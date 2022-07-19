США угрожают Китаю из-за поддержки России

Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс на своём выступлении заявил, что США вместе с многочисленными союзниками заставят Китай заплатить "высокую цену", если он будет помогать России обходить санкции или поставлять оружие, передают РИА Новости.
Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс на своём выступлении заявил, что США вместе с многочисленными союзниками заставят Китай заплатить "высокую цену", если он будет помогать России обходить санкции или поставлять оружие, передают РИА Новости.
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