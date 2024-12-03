Директор академии «Авангарда» Алексеев может стать генменеджером клуба. Он вел переговоры по Ги Буше («Вброс по борту»)

На данный момент специалист является директором академии клуба. Как пишет телеграм-канал «Вброс по борту», Кирилл Алексеев занимался переговорами с новым главным тренером команды Ги Буше, который играл у специалиста в юниорской лиге Квебека.
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