Бразильянки

Известные своей сексуальностью южноамериканки стали предпочитать утонченность линий на теле. И так от природы смуглые девушки не ходят на пляжи, а загорают в новомодных соляриях, где ярко выраженные линии супер-мини-бикини формируют при помощи наклеиваемой на тело изоленты.
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