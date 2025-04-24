Бразильянки

Известные своей сексуальностью южноамериканки стали предпочитать утонченность линий на теле. И так от природы смуглые девушки не ходят на пляжи, а загорают в новомодных соляриях, где ярко выраженные линии супер-мини-бикини формируют при помощи наклеиваемой на тело изоленты.