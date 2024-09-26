Глава МИД Китая не стал слушать Зеленского в ООН

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с главой МИД Китая Ван И проходила во время выступления Владимира Зеленского на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), 25 сентября сообщает КП.
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