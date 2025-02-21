САУ «Пион» группировки «Днепр» поразила технику и живую силу ВСУ

Расчет 203-мм самоходной артиллерийской установки 2С7 «Пион» 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» нанес удар по скоплению техники и личного состава ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, сорвав ротацию украинских войск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии