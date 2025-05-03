Предсказавший пандемию «новый Нострадамус» озвучил шокирующее будущее брака Гарри и Меган

Британский «провидец» Крейг Гамильтон-Паркер, заработавший себе славу «живого Нострадамуса», который предсказал Covid и смерть королевы Елизаветы II, поведал миру о шокирующем будущем брака принца Гарри и Меган Маркл - и почему их отношения с королевской семьей ухудшатся .