Предсказавший пандемию «новый Нострадамус» озвучил шокирующее будущее брака Гарри и Меган

Британский «провидец» Крейг Гамильтон-Паркер, заработавший себе славу «живого Нострадамуса», который предсказал Covid и смерть королевы Елизаветы II, поведал миру о шокирующем будущем брака принца Гарри и Меган Маркл - и почему их отношения с королевской семьей ухудшатся .
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