Троих мужчин арестовали за стрельбу по окнам в Челябинске из пневматики

Полиция арестовала троих мужчин, которые стреляли по окнам из пневматической винтовки. Об этом 31 августа рассказали в региональном МВД.
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