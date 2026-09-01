Путин выразил надежду на завершение кризиса между Россией и Евросоюзом

Надежду на то, что кризис в отношениях между Россией и Евросоюзом когда-нибудь закончится, выразил президент РФ Владимир Путин 1 сентября в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Бишкеке на саммите ШОС.
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