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Iran Says It's Found Ways to Dodge U.S. Oil Blockade

Iran pursues various tactics to bypass the U.S. blockade, which President Trump reimposed in the middle of July after the deal to make a deal collapsed, according to Iranian Oil Minister Mohsen Paknejad.

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