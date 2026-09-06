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Царьград

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Туристы из России массово отменили поездки в Грузию

Туристы из России массово отменили поездки в Грузию

Российские туристы отменили десятки поездок в Грузию этим летом. Причиной стал инцидент в отеле в Телави с шампанским и нападением на российскую туристку.

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