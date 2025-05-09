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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Масалитин: «Допускаю, что «Зенит» может простимулировать ЦСКА перед «Краснодаром». От этой игры много зависит»

Валерий Масалитин: «Допускаю, что «Зенит» может простимулировать ЦСКА перед «Краснодаром». От этой игры много зависит»

«Если «Краснодар» обыграет ЦСКА, то он откроет себе дорогу к чемпионству, если «Краснодар» уступит, то «Зенит» может сократить отставание до одного очка.

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