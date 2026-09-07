В кинотеатрах России намерены отказаться от предсеансовых показов

В российских кинотеатрах намерены отказаться от практики предсеансовых показов. Об этом 7 сентября сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) России Алексей Воронков.
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