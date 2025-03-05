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Когда вскроется лед на реках Алтайского края и затопит ли регион в 2025 году?

Когда вскроется лед на реках Алтайского края и затопит ли регион в 2025 году?

Высота снежного покрова в крае существенно превысила норму, а толщина льда на реках стала ниже не только прошлогодних, но и среднемноголетних значений Реки на территории Алтайского края вскроются в конце третьей декады марта.

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