Арест пророссийских блогеров-активисток в Казахстане: Акорда закручивает гайки, улыбаясь Москве Энтузиасты «Бессмертного полка» и межнационального мира ответят по статье УК Сергей Аксёнов Фото: Pogiba Alexandra/news.
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