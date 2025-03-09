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Выступающие против Маска американцы атаковали Tesla

Выступающие против Маска американцы атаковали Tesla

Американцы, которые негативно относятся к главе ведомства по повышению эффективности работы правительства США, бизнесмену Илону Маску, устраивают акты вандализма в отношении автомобилей, дилерских центров и зарядных станций Tesla.

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