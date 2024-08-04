Жители села в Бурятии остались без воды и света из-за затопления

Жители села Новоильинск в Бурятии остались без электричества и воды из-за затоплений на фоне паводков, в населенном пункте остался единственный уцелевший мост, через который возможно доставлять воду и продукты.
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