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Зеленский в бешенстве от обвинений Amnesty International

Зеленский в бешенстве от обвинений Amnesty International

Международная организация Amnesty International с шестидесятилетней историей и штаб-квартирой в Лондоне обвинила ВСУ в военных преступлениях Источник: Office of President of Ukraine Как минимум для всех 7 миллионов своих участников и для всей западной аудитории они рассказали, что Украина ведёт войну террористическими методами — ее вооруженные формирования создают свои базы и прячут тяжелое вооружение в жилых кварталах, размещают свои огневые точки в жилых домах и не предпринимают мер, чтобы эвакуировать мирное население, используют школы, больницы и детские сады под склады и места размещения вооруженных формирований и огневых точек.

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