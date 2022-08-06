Зеленский в бешенстве от обвинений Amnesty International

Международная организация Amnesty International с шестидесятилетней историей и штаб-квартирой в Лондоне обвинила ВСУ в военных преступлениях Источник: Office of President of Ukraine Как минимум для всех 7 миллионов своих участников и для всей западной аудитории они рассказали, что Украина ведёт войну террористическими методами — ее вооруженные формирования создают свои базы и прячут тяжелое вооружение в жилых кварталах, размещают свои огневые точки в жилых домах и не предпринимают мер, чтобы эвакуировать мирное население, используют школы, больницы и детские сады под склады и места размещения вооруженных формирований и огневых точек.