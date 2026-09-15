Кремль отреагировал на жалобы Европы из-за удара по поезду у польской границы

На фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС) Бойцы ВС РФ выполняют задачи по всей территории Украины.
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Свежие комментарии
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там нету. СВО!
имено БОЁВ
уркаина это территория ведения БОЕВЫХ действий.
Оне решили туда в турпоездку смотаться - ну таки на что жалуются?