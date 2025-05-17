Весна со снегопадом: где в мае выпал снег

Снегопад, обрушившийся в ночь с четверга на пятницу на регион Видземе на северо-востоке Латвии, стал одним из самых поздних весенних снегопадов, когда-либо зарегистрированных в этой стране, сообщили метеорологи.
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