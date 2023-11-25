Акт милосердия. В Ростовской области убийцу знакомого по неосторожности не стали лишать свободы

Осуждённому жителю донского региона надо будет почти два года отмечаться в полиции.В городе Таганрог Ростовской области огласили приговор человеку, который по неосторожности во время гулянки убил своего знакомого.
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