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Бывший игрок «Финикса»: «Если бы не травмы у соперников, «Санз» не было бы в финальной серии»

Бывший игрок «Санз», ныне эксперт ESPN Тим Леглер считает, что выход клуба из Финикса в финальную серию плей-офф-2021 во многом обусловлен удачным стечением обстоятельств.

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