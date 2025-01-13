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  • Виктор Шауэрман
    Но наши комменты никто сверху не читает и это жаль"Их ужасно много"...
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    Да уж, все недовольны то что наше правительство не реагирует жёсткими ответами на бесконечные атаки со стороны ВСУ и ..."Их ужасно много"...
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    Скорей всего ответки не будет😭позорище🤮Украинские дроны ...

ПВО России отразили атаку девяти беспилотников на станцию «Русская»

ПВО России отразили атаку девяти беспилотников на станцию «Русская»

Министерство обороны России заявило о попытке атаки киевским режимом на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае с использованием девяти беспилотников.

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