smi.today

2 561 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Нет среди наших военных стратегов масса ошибокМинобороны России...
  • Серж Южанин
    .Минобороны РФ рас...
  • Валентин Щербаков
    Почему эта вонючая, гнилая, русофобская мразь Серебренников до сих пор в РОССИИ, не выслан или не арестован за антико...Кирилл Серебренни...

Глава ВОЗ дал оценку решению США по абортам

Глава ВОЗ дал оценку решению США по абортам

Решение Верховного суда США, по которому были отменены конституционные гарантии права на аборты, вызывает разочарование, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 24 июня, сообщает Reuters.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх