Глава ВОЗ дал оценку решению США по абортам

Решение Верховного суда США, по которому были отменены конституционные гарантии права на аборты, вызывает разочарование, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 24 июня, сообщает Reuters.
Решение Верховного суда США, по которому были отменены конституционные гарантии права на аборты, вызывает разочарование, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 24 июня, сообщает Reuters.
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