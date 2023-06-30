РИАМО

51 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Афонин Андрей
    Но кто дал лётчикам такой приказ?  Давайте откровенно!  Сначала ударили по колонне вертолёты, при этом (по словам ваг...Путин попросил по...
  • Анна
    У Макрона даже укус комара оправдал бы помощь Украине....Макрон заявил, чт...
  • Boris Merfi
    а МО уверено, что его силы на стороне МОМинобороны обрати...

Почти 2,6 тыс подмосковных жителей перевели дачные дома в статус жилых

Почти 2,6 тыс подмосковных жителей перевели дачные дома в статус жилых

РИАМО - 30 июн. В Московской области с начала года порядка 2,6 тыс.  жителей воспользовались услугой по признанию садового дома жилым на региональном портале госуслуг, передает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх