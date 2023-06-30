Почти 2,6 тыс подмосковных жителей перевели дачные дома в статус жилых

РИАМО - 30 июн. В Московской области с начала года порядка 2,6 тыс. жителей воспользовались услугой по признанию садового дома жилым на региональном портале госуслуг, передает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
РИАМО - 30 июн. В Московской области с начала года порядка 2,6 тыс. жителей воспользовались услугой по признанию садового дома жилым на региональном портале госуслуг, передает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
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