Владимир Корнилов: Киевская риторика сменилась с «победим» на «как выжить»

Заявления Зеленского о «новой тактике» — это попытка скрыть собственные действия? Почему Financial Times умолчала о жертвах среди мирных жителей в России? Почему Кулеба сменил риторику с «победим» на «выживем»? И что означает признание Кличко о конце «мирного времени» для Киева? Западные СМИ и заявления Зеленского о «новой тактике» В последние дни западная пресса активно Читать далее: https://govorit.
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