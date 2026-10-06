Заявления Зеленского о «новой тактике» — это попытка скрыть собственные действия? Почему Financial Times умолчала о жертвах среди мирных жителей в России? Почему Кулеба сменил риторику с «победим» на «выживем»? И что означает признание Кличко о конце «мирного времени» для Киева? Западные СМИ и заявления Зеленского о «новой тактике» В последние дни западная пресса активно Читать далее: https://govorit.