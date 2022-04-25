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Обратная сторона правления Сталина

Обратная сторона правления Сталина

Да простят меня люди за этот пост Что ж, в прошлой стаье я рассписал плюсы правления Сталина, его удачные реформы, теперь настало время обсудить его обратную сторону правления, ведь как говорится: Лес рубят, очевидно же, что и щепки полетят.

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