Обратная сторона правления Сталина

Да простят меня люди за этот пост Что ж, в прошлой стаье я рассписал плюсы правления Сталина, его удачные реформы, теперь настало время обсудить его обратную сторону правления, ведь как говорится: Лес рубят, очевидно же, что и щепки полетят.