В Амурском авиационном соединении дальней авиации началась итоговая сдача нормативов по физической подготовке

В соответствии со своей возрастной группой, военнослужащие выполнят физические упражнения на скорость, силу, ловкость, выносливость, а также пройдут испытания по выбранному военно-прикладному навыку.
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